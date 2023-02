Anzio, incendio nello storico Emporio Venturi: il fumo invade piazza Pia, due intossicati (FOTO)

Un devastante incendio è scoppiato ad Anzio, nello storico Emporio Venturi, nella serata di oggi, 4 febbraio. Le fiamme sono divampate all’interno del negozio intorno alle ore 21:00, mentre l’esercizio commerciale era chiuso al pubblico. Il fumo in poco tempo ha invaso la centralissima piazza Pia e i residenti del palazzo a 5 piani che ospita l’Emporio, spaventati, sono scesi in strada e hanno dato l’allarme.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre da Anzio e Pomezia, oltre all’autoscala, il carro teli, il carro autorespiratori e il capoturno provinciale. Presenti anche gli agenti della polizia di stato del Commissariato di Anzio. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Saranno i poliziotti a dover indagare per capire da cosa ha avuto origine l’incendio.

Due persone, tra cui un vigile del fuoco, sono rimaste intossicate dal fumo. I sanitari del 118 sono giunti sul posto per prestare i soccorsi. Il vigile del fuoco è stato soccorso dal personale sanitario direttamente sulla piazza: aveva inalato fumo durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, che è di enormi proporzioni. La colonna di fumo generata dal rogo è visibile in quasi tutti i quartieri di Anzio e l’aria è irrespirabile.