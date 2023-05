Anzio, la cucina prende fuoco: 48enne avvolta dalle fiamme, è gravissima

Stava cucinando, stava preparando la cena quando, improvvisamente, qualcuno ha preso fuoco. Pochi istanti e lei, una donna del Bangladesh di 48 anni, è stata avvolta dalle fiamme, che hanno ricoperto tutto il suo corpo. Questo è quello che è successo la scorsa notte in località Lavinio, nel Comune di Anzio: è qui che i Carabinieri e i vigili del fuoco, insieme al personale sanitario del 118, sono dovuti intervenire per salvare la vita alla 48enne. A lei che ha cercato di divincolarsi, di sfuggire, ma che è rimasta quasi intrappolata in quel rogo.

Terribile incendio a Lavinio, cosa è successo

La donna, stando a una primissima ricostruzione, stava cucinando quando, improvvisamente, è stata avvolta dalle fiamme, che non hanno interessato l’immobile. Il marito, un connazionale di 60 anni, ha cercato di aiutarla, ha spento l’incendio e si è ustionato le mani. Lei, invece, è stata elitrasportata d’urgenza al Sant’Eugenio di Roma, in pericolo di vita.

Come sta la donna

Sul posto, la scorsa notte, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lavinio, che hanno subito allertato il personale sanitario del 118. La 48enne, con ustioni sull’ 80% del corpo, è stata elitrasportata al centro grandi ustionati Sant’Eugenio di Roma, in pericolo di vita, mentre il marito è stato dimesso, dall’Ospedale di Anzio, con una diagnosi di ustioni di I e II grado alle mani con 10 giorni di prognosi. Ora i medici della Capitale stanno tentando il possibile per salvare la vita alla donna, che resta in condizioni critiche.