Roma, incendio in via Tiburtina: chiosco divorato dalle fiamme (FOTO)

Roma. Un chiosco bar è andato completamente distrutto a causa di un incendio. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, domenica 30 aprile e una volta fatto scattare l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. I pompieri hanno poi provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio.

Chiosco divorato dalle fiamme sulla Tiburtina

L’incendio si è sviluppato oggi, nel primo pomeriggio. Fatto scattare l’allarme, la Sala Operativa del comando di Roma intorno alle 14 ha inviato in via Tiburtina e precisamente all’altezza del cimitero Verano, due squadre dei Vigili del Fuoco, 1/A e 3/A, con il supporto del nucleo CRRC e dell’Autogru a causa di un incendio. Presenti inoltre sul posto anche il Funzionario di guardia e la polizia giudiziaria. Il rogo ha coinvolto e distrutto completamente un chiosco bar ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Attualmente le cause dell’incendio sono tutte da accertare, spetterà adesso alle forze dell’ordine fare chiarezza sull’accaduto.