Incendio a Roma: le fiamme divorano 4 auto in sosta, strada chiusa

Roma. Un incendio dell'ultima ora della giornata di oggi, venerdì 28 aprile 2023, che ha coinvolto diverse autovetture che si trovavano regolarmente in sosta, creando una certa apprensione non solamente per i proprietari delle stesse, ma anche per chi si è trovato a passare di lì. In molti hanno temuto che le fiamme potessero continuare a propagarsi e diventare particolarmente pericolose. Per fortuna, l'intervento rapito e tempestivo dei Vigili del Fuoco ha scongiurato tale evenienza.

Incendio a Roma: 4 auto divorate dalle fiamme

Le fiamme si sono innescante nell’ultima ora e, avendo trovato terreno fertile, si sono rapidamente tramutate un incendio preoccupante. Di fatto, il rogo ha coinvolto in tutto ben 4 autovetture in sosta su via della Magliana all’altezza della parrocchia Santo Volto di Gesù. Paura per la strada e decine le richieste di intervento arrivate alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco che rapidamente si sono diretti verso il luogo segnalato. Oltre agli operatori delle fiamme, sul posto sono subito arrivato anche alcuni agenti della Polizia di Stato e della Locale a supporto, sia per i rilievi che per la messa in sicurezza del tratto di strada coinvolto. Le operazioni hanno portato alla necessità di chiudere la strada, su entrambi i sensi di marcia.

”Strada chiusa in entrambi i sensi di marcia”