Roma, enorme incendio: deposito di compostaggio in fiamme da 10 ore (FOTO)

Un grosso incendio è divampato questa notte a Roma, in via Cesare Razzaboni, nei pressi di via Salaria, in zona Settebagni. Le fiamme sono partite dal materiale esterno accatastato nel piazzale della IBIOS, società di raccolta di ramaglie, potature, tronchi di alberi, palme, trucioli e legno in generale, che viene trasformato in compost e pallet. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti, più il capoturno provinciale. Presente anche la protezione civile dell’AVS Cosmos con un’autobotte da 9.000 litri d’acqua.

Colonna di fumo visibile in tutta la zona

A causa del violento incendio, ancora in corso a distanza di più di dieci ore, si è alzata una densa colonna di fumo, fortunatamente non tossica, visibile a diversi chilometri di distanza. I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno lavorato tutta la notte e sono ancora al lavoro per cercare di domare le fiamme e rendere sicura l’area. Si tratta infatti di materiali altamente infiammabili e il rischio di nuovi focolai è altissimo. I soccorritori stanno intervenendo anche con gli escavatori per spostare il pallet, spegnendo l’incendio in modo minuzioso per cercare il riacutizzarsi delle fiamme.