Roma, devastante incendio al Quadraro: villetta avvolta dalle fiamme (VIDEO)

Paura. Il fuoco che usciva dal terrazzo di una delle villette a schiera, nel tardo pomeriggio di ieri, in zona Tor Fiscale ha fatto accorrere tanta gente che, dopo aver dato l’allarme, si è assiepata in strada per assistere alle operazioni di spegnimento e verificare che nessuno degli abitanti fosse rimasto coinvolto da quel rogo.

Le fiamme alte hanno fatto temere il peggio per gli inquilini della villetta

Fiamme alte che hanno fatto temere il peggio per le persone residenti in quello stabile. Per fortuna, come di consueto i Vigili del fuoco e gli uomini del commissariato Appio non si sono fatti attendere, quando alle 19 è arrivata la richiesta di aiuto nelle rispettive sale operative, si sono precipitati. La situazione che si sono trovati davanti i soccorritori è stata spaventosa, con un fuoco persistente che aveva completamente avvolto una villetta di via Anicio Paolino, nel quartiere Tuscolano, tra parco di Appia Antica e il parco dei prati Fiscali. La paura che qualcuno potesse essere rimasto ferito in dal quell’incendio è stata tanta. E la corsa per evacuare lo stabile è stata immediata.

Sei le persone evacuate

Sei le persone che sono state portate fuori da quell’abitazione in fiamme. Per fortuna, nonostante i timori, le persone che si trovavano all’interno della villetta non hanno avuto conseguenze. Solo una volta che gli inquilini sono stati fatti evacuare e messi al sicuro i pompieri hanno potuto procedere indisturbati allo spegnimento del rogo che ha, evidentemente, creato ingenti danni alla villetta interessata.

Le indagini per risalire alle cause del rogo

Al termine delle operazioni di spegnimento, Vigili del fuoco e poliziotti hanno potuto svolgere un sopralluogo per cercare quale fosse stata l’origine di quel rogo. Una breve ispezione per constatare che l’incendio era divampato probabilmente a causa di un corto circuito. Un incidente che nonostante la gravità e gli ingenti danni non ha provocato conseguenze per gli abitanti del villino.