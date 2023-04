Incendi in serie tra Guidonia e Tivoli: capannone, auto e cassonetti a fuoco

Incendi in serie a Guidonia Montecelio. Fiamme che hanno spaventato, in alcuni casi, terrorizzato i residenti che si sono trovati di fronte a un fuoco persistente che fatto temere anche per gli immobili vicini. Il più grande, quello più spaventoso, è scoppiato nella tarda serata di mercoledì in via Alessandro Caselli, proprio a Montecelio. Il corto circuito di un’auto ha coinvolto diverse auto in sosta in un parcheggio e all’interno di un capannone di una ditta di trasporti.

L’incendio ha coinvolto un capannone e diversi mezzi in sosta

Fiamme alte che erano visibili anche a centinaia di metri di distanza. I Vigili del fuoco, con tre autobotti e due autoscale, sono accorsi subito per sedare quel fuoco che rischiava di coinvolgere altri immobili situati nelle vicinanze. Nonostante i danni siano stati ingenti, per fortuna, non si sono registrati danni a persone. In questo caso, però, si è trattato di un grande rogo provocato da cause accidentali, ricostruite prontamente dai carabinieri della Compagnia di Tivoli.

A fuoco due veicoli in sosta

Purtroppo, però, era solo il prologo di una serie di incendi che si sono susseguiti nella notte tra mercoledì e giovedì e che sembrano di natura dolosa. Un furgone e una Renault Clio hanno preso fuoco in via Fratelli Gualandi all’1 e 30. Anche qui i Vigili del fuoco sono stati tempestivi, ma seppure hanno prontamente spento il fuoco non sono riusciti a salvare i due mezzi andati completamente bruciati.

Investigatori sulle tracce del piromane

I soccorritori hanno sperato, forse, che quello fosse l’ultimo intervento della nottata, ma così non è stato. Poco dopo l’allarme è arrivato da via Domenico Giuliani: un ponteggio stava bruciando. E ancora non era finita per i Vigili del fuoco che poco dopo sono stati chiamati ad intervenire in via dei Sosii e in via del Riserraglio per cassonetti a fuoco. Coincidenze strane per gli inquirenti che hanno deciso di volerci vedere chiaro. Sono gli uomini del Commissariato di Tivoli che stanno indagando per individuare l’autore dei roghi che gli inquirenti ritengono di natura dolosa.