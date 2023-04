Roma, incendio in un appartamento: persone salvate dai pompieri con l’autoscala (FOTO)

Momenti di paura questa mattina nella Capitale a seguito di un incendio. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento sito al quarto piano. Scattato l’allarme sono subito giunti sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area portando al contempo in salvo con l’autoscala anche alcune persone che avevano chiesto aiuto. Presenti anche, per quanto di loro competenza la Polizia di Stato, il 118 ed il personale di Italgas.

Devastante incendio nella Team Coop di Guidonia: capannone distrutto (FOTO)

L’incendio nell’appartamento questa mattina

L’incendio è avvenuto questa mattina in via delle Acacie 123, in zona Centocelle. Fatto scattare l’allarme, sono giunte sul posto, a partire dalle 8.45, due squadre dei Vigili del Fuoco con un’autoscala e un’autobotte. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento sito al quarto piano fuori terra. A seguito della combustione si è sviluppata una densa colonna di fumo ed alcune persone richiedenti aiuto sono state raggiunte e portate in luogo sicuro dai pompieri con l’autoscala AS/12. Al momento, invece, si sta procedendo alla verifiche delle strutture. Oltre ai vigili del fuoco presenti sul posto, per quanto di loro competenza, anche il Funzionario e Capoturno Provinciale, la Polizia di Stato, il 118 e il personale di Italgas.

L’intervento dei pompieri a Guidonia

Solo ieri invece, si è sviluppato un grande incendio a Guidonia e precisamente in via Alessandro Caselli, all’altezza del civico numero nove. Interessato dalle fiamme un capannone di circa 300 mq della ditta Team Coop, operante nel settore della logistica. L’incendio si è sviluppato ieri sera intorno alle 23. Per domarlo è stato necessario l’intervento di ben cinque squadre, tre autobotti, due scale e il TA/6. Le cause del maxi rogo sono ancora tutte da accertare ma nonostante gli ingenti danni al materiale nessuna persona è rimasta, fortunatamente, coinvolta e non ci sono stati feriti.