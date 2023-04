Roma, spaventoso incendio in appartamento: intossicati padre e figlio

L’allarme per l’incendio di un appartamento in via Michele Lando a Roma è scattato alle 17:20 di oggi, martedì 4 aprile 2023. Due le squadre dei Vigili del fuoco con due autoscale, un’autobotte e il Carro Teli, sono accorse sul posto per cercare, nel minor tempo possibile, di sedare le fiamme che si sono sviluppate al secondo piano di una palazzina.

Paura per padre e figlio: erano nell’abitazione in cui si è verificato l’incendio

Tanta la paura per gli abitanti dell’appartamento dal quale si è sviluppato il rogo. Al momento dei fatti dentro quell’abitazione si trovavano padre e figlio che i soccorritori hanno portato, nel minor tempo possibile, fuori dallo stabile. Nonostante la corsa i due sono rimasti intossicati e hanno avuto bisogno di assistenza medica. Tutto l’immobile, di cinque piani, è stato evacuato a scopo preventivo e per consentire gli accertamenti, anche se non sembra che la struttura abbia riportato conseguenze più serie dall’incendio: lo stabile, cioè, è rimasto agibile.

Sul psoto Vigili del fuoco, Carabinieri e sanitari del 118

Oltre ai vigili del fuoco, intervenuti con il proprio funzionario di guardia e Capo turno provinciale, sono accorsi anche i carabinieri della stazione Roma Nomentana e della Compagnia Roma Parioli e i sanitari del 118. Le attività dei soccorsi sono tuttora in corso, nonostante il fuoco sia stato spento rapidamente, proseguono le attività di messa in sicurezza, oltre all’opera di bonifica e di verifica statica.

I controlli sugli abitanti dello stabile da parte dei medici

I medici del 118 stanno verificando quali siano le condizioni delle persone interessate dal fumo sviluppatosi, che non ci siano altri intossicati oltre a padre e figlio che si trovavano nell’appartamento dal quale si è sprigionato l’incendio. Gli investigatori stanno svolgendo tutte le indagini necessarie anche a stabilire quale sia stata l’origine del rogo che ha nel pomeriggio di oggi ha creato il panico tra i residenti.