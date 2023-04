Roma: prende fuoco il climatizzatore. In fiamme un appartamento: si teme per una donna

Roma. Fiamme altissime su un balcone della Capitale proprio in questi ultimi minuti della giornata di oggi, martedì 4 aprile 2023, precisamente in zona Balduina. Sul posto stanno intervenendo Vigili del Fuoco e ambulanza per mettere in sicurezza la zona. All’interno dell’appartamento, c’era una donna anziana le cui condizioni non sono ancora note. Ad innescare l’incendio un climatizzatore piazzato sul balcone.

Paura a Roma: prende fuoco il climatizzatore

Il fatto è accaduto improvvisamente nell’ultima ora di questa mattina, martedì 4 aprile 2023. Ci troviamo in zona Balduina, in Via Pompeo Trogo. Chi si trovava da quelle parti, così come i residenti degli appartamenti del circondario, hanno sentito solamente l’odore tipico del fumo e hanno sin da subito temuto il peggio. Quando si sono affacciati, le fiamme erano già molto alte, mente un’intesa colonna di fumo sbucava dal balcone. Stando alle prime ricostruzioni, pare che un climatizzatore dell’appartamento, situato sul balcone, abbia preso fuoco: un incendio importante che ha annerito completamente tutto il muro di sopra al terzo piano. Le cause che hanno innescato l’incendio del climatizzatore non sono ancora note. Una testimone sul posto ha parlato di fiamme altissime che hanno coinvolto anche gli appartamenti di fianco.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e le condizioni della donna

Dopo la segnalazione, immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco sul posto, con tutto il personale e gli strumenti necessari per far fronte alla situazione. Insieme agli operatori, subito dopo, è arrivato anche il personale medico del 118, in caso di eventuali coinvolgimenti. La prima preoccupazione, ad ogni modo, è stata per l’anziana signora che si trovava nell’appartamento coinvolto dalle fiamme. La donna è stata soccorso, ma al momento non si conoscono i dettagli sulle sue condizioni di salute. Continuano, intanto, le operazioni di messa in sicurezza a cui seguiranno i consueti sopralluoghi per cercare di determinare le cause che hanno portato all’improvviso innesco dell’incendio che ha suscitato una certa apprensione per i residenti.