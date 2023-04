Roma, incendio in una scuola: studenti dell’elementari evacuati

L’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco e alla compagnia dei Carabinieri è scattato oggi, martedì 3 aprile, alle 17: un incendio è divampato in un locale caldaia adiacente alla struttura che ospita la scuola elementare dell’istituto comprensivo Fiabiola, in via Napoleone Paraboni, nel quartiere di Trastevere a Roma.

Paura per i piccoli studenti della scuola che sono stati evacuati

Tanta la paura per i piccoli studenti che nel pomeriggio di oggi, come succede ormai in tutti i plessi scolastici, erano impegnati in corsi pomeridiani. Non appena il fumo ha iniziato a farsi strada nei locali, il personale scolastico non ha perso tempo, ha prontamente portato i bambini presenti, ed erano una decina, fuori dalla struttura e sono stati allertati i soccorsi, che non si sono fatti attendere.

I Vigili del fuoco sono accorsi tempestivamente per spegnere il rogo. In breve i soccorritori hanno avuto ragione di quelle fiamme, così da circoscrivere il fronte di fuoco ed evitare che il rogo potesse propagarsi anche in altri locali e, quindi, provocare conseguenze più serie. Ma ancora non si conosce la stima dei danni provocati dall’incendio, gli investigatori – ispettori dei Vigili del fuoco insieme ai carabinieri di Porta Portese – hanno avviato le indagini subito per cercare di capire quali sia stato l’origine del rogo.

Gli investigatori indagano sulle cause del rogo

Le attività investigative sono ancora in corso, e gli inquirenti, almeno per il momento, non possono escludere alcuna causa, neanche che possa essersi trattato di un incendio doloso. Bisognerà aspettare l’esito delle indagini prima di avere risposte certe. Per fortuna, nonostante la paura, nessuno ha subito conseguenze. A parte lo spavento e qualche momento di tensione per i giovanissimi alunni dell’istituto comprensivo non si sono registrati feriti. Ora non resta che aspettare quale sia l’esito delle attività investigative per conoscere la natura dell’incendio e anche l’entità dei danni.