Paura a Cerveteri, fiamme durante la messa, fedeli evacuati della Chiesa: e il prete la celebra all’esterno

Attimi di paura questa mattina a seguito di un incendio che si è sviluppato a ridosso di una chiesa rendendo difficoltose le celebrazioni per la Domenica delle Palme. In particolare, il rogo si è sviluppato all’interno della sacrestia e poi il fumo ha invaso i locali della chiesa, impendendo la celebrazione religiosa. Un contrattempo che però non ha scoraggiato il sacerdote il quale ha officiato la messa all’esterno. Nonostante la paura sia stata tanta, fortunatamente a seguito del rogo non ci sono stati feriti. Accorsi sul posto oltre ai vigili del fuoco anche le forze dell’ordine per quanto di loto competenza.

Incendio sui gradini della chiesa de ‘Il Gesù’: denunciato clochard

L’incendio nella sagrestia e la chiesa invasa dal fumo

I fatti sono avvenuti questa mattina a Cerveteri e precisamente in via Benedetto Marini n. 165. Qui la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato due squadre Vvf 25/A e 26/A con l’ausilio di un’ autobotte, del carro autoprotettori e del funzionario di servizio, per un incendio sviluppatosi all’interno della sacrestia a ridosso della chiesa di S. Francesco d’Assisi. Quest’ultima è stata interessata solo dalla grande quantità di fumo sviluppatosi dalla combustione che ha impedito la celebrazione della messa, effettuata comunque all’esterno. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, a lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.