Roma, incendia rifiuti vicino scuola: arrestato 37enne

È stato sorpreso mentre stava dando fuoco a rifiuti in prossimità dell’ingresso dell’istituto tecnico Collatino, l’IIS Giorgio Wolf, in viale Palmiro Togliatti a Roma e in orario di inizio delle lezioni scolastiche. Il 37enne si sarebbe reso autore di più di un incendio e tutti in prossimità dell’istituto scolastico. Per fortuna, proprio in quel momento si sono trovati a passare in zona gli uomini della Polizia Locale, del V gruppo Casilino, che hanno visto quanto stava succedendo, hanno dato l’allarme alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco e si sono precipitati a bloccare l’uomo.

Di fronte agli agenti della Locale, il 37enne ha impugnato un bastone

La paura è stata tanta per il plesso scolastico, visto che il fuoco favorito dal vento si è propagato velocemente raggiungendo anche alcuni alberi. Grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, i roghi sono stati spenti tempestivamente evitando conseguenze più serie per strutture e persone. Quando, però, le forze dell’ordine hanno raggiunto il 37enne, un uomo di nazionalità brasiliana irregolare sul territorio italiano, quest’ultimo si è dimostrato tutt’altro che collaborativo, ha pensato bene di impugnare un bastone per minacciare i vigili urbani che stavano cercando di fermarlo. Nonostante tutto, alla fine, gli uomini della municipale sono riusciti a bloccare lo straniero e a sequestrare il materiale infiammabile.

L’uomo dovrà rispondere all’autorità giudiziaria di incendio doloro e resistenza a pubblico ufficiale

Dopo gli accertamenti svolti sul piromane che, non aveva documenti con sé, gli agenti della Polizia Locale hanno constatato di trovarsi di fronte a una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine che ora resta a disposizione dell’autorità giudiziaria alla quale dovrà rispondere dei reati di incendio doloso e resistenza a pubblico ufficiale. Il 37enne dovrà, infatti, comparire davanti alla magistratura capitolina per l’udienza di convalida dell’arresto e in quella sede potrà anche chiarire la sua posizione.