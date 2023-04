Clochard morto a Roma, corpo di un senzatetto trovato alla Garbatella: si teme overdose. Nuovamente torniamo a segnalare il caso di una senza fissa dimora morto in strada, questa volta lungo la famosa arteria romana della via Cristoforo Colombo. A pochi passi con l’incrocio di via Angelo Fochetti, sarebbe stato trovato il corpo di un clochard. A uccidere l’uomo, probabilmente questa notte, non sarebbe stata un’aggressione o addirittura il freddo. Bensì il consumo di una sostanza stupefacente.

Il clochard morto alla Garbatella

Sul ritrovamento del cadavere, s’indaga all’interno delle Forze dell’Ordine. L’uomo è deceduto sotto le palazzine di via Cristoforo Colombo 112, dove sono presenti molteplici attività commerciali della Garbatella e nei pressi del quartiere Appio. Nonostante di giorni questi siano spazi vissuti da cittadini e lavoratori che si recano in ufficio, la notte tali luoghi prendono un altro volto più degradante: prostitute che attendono i clienti ai bordi dei marciapiedi, macchine che si posteggiano con all’interno soggetti che fanno uso di droghe pesanti.

Un quadro pesantissimo, che purtroppo è lo specchio di diversi quartieri che affacciano sulla Cristoforo Colombo. Non solo la Garbatella, ma anche San Paolo, Tor Marancia, Montagnola, Marconi e l’Eur. La storia di questo clochard, molto probabilmente, si va a collegare perfettamente a questi fenomeni di degrado e che segnano un serio problema di emergenza abitativa nella Capitale. In tal senso, l’uomo si sarebbe appostato questa notte sotto la palazzina, per fare utilizzo di eroina lontano da occhi indiscreti.

Il ritrovamento del cadavere

Probabilmente andato in overdose da eroina, l’uomo nella notte deve aver avuto una crisi che l’ha portato al decesso. A ritrovare il cadavere nella mattinata, alcuni cittadini che passeggiavano in quel punto del quartiere. Subito sono stati allertati i Carabinieri, che hanno confermato il ritrovamento di un corpo privo di vita. Accanto all’uomo, era presente anche una dose di eroina, che rende più plausibile l’overdose come motivo che ha portato al decesso il senza fissa dimora.