Incendio sui gradini della chiesa de ‘Il Gesù’: denunciato clochard

Un gesto senza senso che, di fatto, si è concretizzato in un atto vandalico, configurando il reato di danneggiamento, ai danni di una delle chiese più rinomate di Roma, conosciuta dai romani come ‘il Gesù’, la chiesa “Santissimo nome di Gesù all’Argentina”, in piazza del Gesù. Non se ne capisce il motivo un clochard ha accesso un fuoco sui gradini del luogo di culto.

Ha appiccato il fuoco sulla scalinata

È stato nel pomeriggio di ieri che un cittadino italiano, senza fissa dimora, ha dato fuoco ad alcuni rifiuti sulla scalinata della chiesa “Santissimo nome di Gesù all’Argentina” in piazza del Gesù. Un gesto incomprensibile che ha provocato il danneggiando, con annerimento, di alcuni scalini e una porzione della parete in marmo della chiesa che era stata oggetto di lavori portati a compimento nel giugno scorso, seppure principalmente all’interno della struttura.

L’intervento dei Carabinieri e la denuncia

Quando sono state viste le fiamme, il rettore ha dato immediatamente l’allarme ai Carabinieri della Compagnia Roma Centro. I militari sono accorsi per verificare quanto stava succedendo e hanno trovato il clochard che stava ancor armeggiando nei pressi del luogo in cui aveva appiccato l’incendio. Gli uomini dell’arma hanno proceduto alla identificazione dell’uomo che è stato denunciato per danneggiamento.

Vari i danneggiamenti che si registrano in città

Purtroppo non si tratta del primo caso in cui vengono presi di mira luoghi di culto o monumenti della città. Solo qualche giorno fa, sempre un senzatetto, in largo del Colonnato, è stato sorpreso dai Carabinieri della stazione Roma San Pietro a imbrattare con pennarelli e gessetti colorati una colonna di piazza sa Pietro. Per non parlare dei numerosi ‘graffitari’ improvvisati che sistematicamente imbrattano le pareti delle metropolitane o anche i vagoni dei treni. Si tratta di tutta una serie di fenomeni che contribuiscono a dare un’immagine di degrado alla Capitale, provocando inoltre danni di notevole valore economico.