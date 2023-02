Danneggiata la targa Umberto Lenzini: è il secondo atto vandalico in pochi giorni

Sembra non esserci pace per la targa dedicata ad Umberto Lenzini, presa ancora di mira dai vandali. Dopo i fatti di ieri quando la tarda dedicata all’omonimo presidente della Lazio era stata completamente imbrattata, ecco che l’ennesimo sfregio non tarda, purtroppo, ad arrivare. Infatti, adesso, sulla parte inferiore della lastra c’è un buco. Dunque a pochissima distanza dall’inaugurazione ed in particolare in meno di 48 ore dall’evento, nell’area verde si sono susseguiti due atti vandalici.

Lazio, vandali romanisti imbrattano la targa a Umberto Lenzini. Onorato: ”Offesa grave, non è tifo sano”

L’inaugurazione della targa dedicata ad Umberto Lenzini e gli atti vandalici

La targa per Umberto Lenzini era stata inaugurata lo scorso 22 febbraio, alla presenza anche del primo cittadino Roberto Gualtieri. Tuttavia nemmeno il tempo di metabolizzare il tutto che ieri, nella notte, alcuni ignoti hanno voluto lanciare il proprio guanto di sfida e così, senza perdere tempo, hanno pensato bene di imbrattare la targa con del colore e in particolare, per metà di giallo e per la metà rimanente di rosso. Colori, quest’ultimi, che certamente non sono passati inosservati in quanto rappresentano la bandiera dell’AS Roma. Ripulita dalla vernice, ecco che stanotte si verifica il secondo e più grave raid vandalico, con il danneggiamento della targa stessa.

Il commento del Lazio Club Campidoglio

‘Mercoledì si è svolta la cerimonia di intitolazione del Parco Umberto Lenzini, storico presidente del primo scudetto della Lazio ’74. Ieri la targa è stata imbrattata con dei colori giallorossi e prontamente ripulita grazie all’intervento dell’assessore Onorato e del sindaco Gualtieri, stanotte è stata gravemente danneggiata. Si tratta di atti spregevoli, lontani dagli ideali sportivi e da chi in questa città vive il tifo per la propria squadra con passione e rispetto. La storia della Lazio è la storia di questa città, iniziata il 9 gennaio del 1900 in Piazza della Libertà e continueremo a farla vivere con l’amore e l’orgoglio che caratterizzano la tifoseria laziale’. Queste le parole, espresse in una nota, dal Lazio Club Campidoglio.