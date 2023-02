La statua di Giuseppe Garibaldi torna al Gianicolo: era stata danneggiata da un fulmine

Dopo sei mesi di lavori di restauro, la statua di Giuseppe Garibaldi è tornata al Gianicolo a Roma. Nel 2018 un fulmine l’aveva colpita provocando danni ingenti al basamento e al bassorilievo, per i quali è stato necessario la rimozione e la ristrutturazione. Finalmente, però, oggi 23 febbraio, è stata restituita ai cittadini, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, del sovrintendente Claudio Parisi Presicce e della pronipote di Garibaldi, Anita.

La soddisfazione del Sindaco in post sui social

Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, ha pubblicato un post sui social per sottolineare: “Da oggi i romani e i visitatori tornano a poter apprezzare uno dei simboli di Roma: il monumento a Giuseppe Garibaldi del Gianicolo, che restituiamo alla città in tutto il suo splendore. Si sono infatti conclusi nei 6 mesi previsti i complessi lavori di restauro in seguito ai danneggiamenti provocati da un fulmine. Era già la terza volta che questo accadeva e, per evitare che possa ripetersi, è stata realizzata una gabbia di Faraday per proteggere il monumento dalle scariche atmosferiche. Per noi era fondamentale sanare questa ferita, e grazie all’impegno e al lavoro della Sovraintendenza, dell’assessore Gotor, dei tecnici specializzati, ora tutti potranno ammirare la bellezza di quest’opera. “.

A breve il restauro del monumento equestre ad Anita Garibaldi

Dopo questo intervento di restauro, però sono anche altri gli impegni che l’amministrazione intende portare avanti ed è ancora una volta il sindaco Gualtieri ad annunciare: “Ma non ci fermiamo qui. Anche per il monumento equestre ad Anita Garibaldi e per il Mausoleo Ossario Garibaldino sono previsti interventi di restauro, finanziati con i fondi del PNRR. Il nostro obiettivo è rilanciare e valorizzare al massimo, in tutta la sua bellezza, il Gianicolo, un vero e proprio museo a cielo aperto della nostra città, che tutti noi romani amiamo moltissimo”. Una notizia che è stata accolta con grande entusiasmo e soddisfazione dai cittadini di Roma”.