Roma, le moto della Polizia Locale rimangono nel garage: il sindaco Gualtieri non fornisce l’abbigliamento adatto ai vigili

L’ennesimo scandalo firmato Roma Capitale. Delle cento nuove moto messe a disposizione della Polizia Locale romana, ne usciranno in strada a malapena 40. E’ la trista storia che si sta vivendo nel Comune capitolino, considerato come alle nuove motociclette non sia seguito, conseguentemente, anche la copertura dell’equipaggiamento per guidare le due ruote. In questo caso, l’abbigliamento da motociclisti, cui il sindaco Roberto Gualtieri e il suo staff non avrebbero provveduto.

Sprechi di Roma: le motociclette della Polizia Locale rimangono in garage

Dopo un anno, delle cento motociclette nuove, avranno visto la strada all’incirca 40. L’ennesimo spreco firmato Roma Capitale, con 60 moto che rimangono a prendere polvere dentro i garage della Polizia Locale. Eppure, tali mezzi servivano a rinforzare il controllo della Città da parte dei Vigili. Buoni propositi, che però per dimenticanza della giunta Gualtieri rimarranno solo parole, con i vigili impossibilitati a utilizzare i mezzi nuovi.

Sulla questione, arriva anche la denuncia di ARVU Europea, ovvero l’associazione di categoria dei Vigili Urbani: “In pratica – ha detto il presidente Mauro Cordova – non diamo un servizio alla città perchè il sindaco non si è degnato di finanziare il comando per il vestiario degli agenti che possono condurre i mezzi. Su questa vicenda – fa sapere – abbiamo dato mandato ai nostri legali di informare anche la Corte dei Conti”.

Sulla stessa linea, denunciano lo spreco anche i sindacati: “Totalmente assurdo che in un Corpo dove si trovano 10 milioni e mezzo di euro per pagare 748.000 ore di straordinari l’anno o 4000 euro a notte per piantonare centraline elettriche in un campo nomadi, vengano tenute ferme 50 pattuglie di motociclisti sottraendole alla sicurezza di una città che vede aumentare le morti da incidenti su strada. Se la situazione è questa, il Corpo è allo sbando e non sarà andando avanti con cerimonie e spot che saremo in grado di esaudire le richieste di sicurezza dei cittadini. Con il prossimo contratto decentrato, l’amministrazione – ha rincarato la dose il segretario provinciale della Uil FP, Mirko Anconetani – dovrà dare risposte in merito al rifornimento del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione al Corpo della Polizia Locale ed ai costi di manutenzione degli stessi”.