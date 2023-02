Roma, ‘Aiuto siamo ostaggi delle capre’: residenti disperati al Trullo

I residenti del Trullo devono convivere con le capre e non solo… è singolare quanto sta succedendo nel quartiere domano dove gli abitanti si trovano a fare i conti con gli animali di un pastore che ha il suo gregge sopra la collina, ma che, a causa della recinsione rotta, corrono in strada raggiungendo le case e anche le persone. Non è insolito, pare, vedere caproni che rincorrono i residenti.

La denuncia degli abitanti

A denunciare l’accaduto è una cittadina che abita nella zona e lamenta le notevoli difficoltà di coabitare con i caprini. Fatti che la donna racconta a Repubblica e nei quali specifica: “C’è chi, arrivando con la macchina, non può scendere. E finché non se ne vanno si è costretti a rimanere in auto, specialmente se ci sono i bambini”. Sono diversi i problemi ai quali devono far fronte i residenti visto che la capre salgono anche sulle auto in sosta per mangiare le foglie degli alberi.

Una situazione incresciosa, ma anche pericolosa e per alcuni versi anche poco igienica, visto che le strade si riempiono di escrementi degli animali che sono gli abitanti di zona a dover rimuovere. Sono state presentate denunce, fatte segnalazioni, ma al momento il problema persiste. E la rabbia cresce. E non certo verso gli animali, ma nei confronti del pastore che non dovrebbe fare altro che riparare il recinto per evitare ai residenti del Trullo di essere ostaggi delle capre.

Tante le conseguenze provocate dagli animali: anche incidenti

Proprio a causa della presenza delle capre si sono verificati anche incidenti. Una donna alla guida della sua macchina è stata aggredita da un caprone, la macchina è rimasta danneggiata e per la sfortunata vittima dell’’attacco’ è stato necessario rivolgersi alle cure dei sanitari del 118. Purtroppo il problema non sembra di facile soluzione e, nonostante l’interessamento anche del XI Municipio, al momento la convivenza tra residenti e gli animali persiste… con tutte le conseguenze del caso.