Roma, capre al pascolo per le strade di Monte Cucco. I cittadini: “Stanno distruggendo tutto”

Dopo l’invasione dei cinghiali a Roma, dall’XI Municipio arriva anche quella delle capre in alcuni quartieri. Gli avvistamenti sarebbero avvenuti nella zona di Monte Cucco, con i residenti che più volte hanno incrociato gli animali per le vie del quartiere e soprattutto in prossimità dei lotti popolari dell’Ater. La zona, situata a pochi passi dal Trullo, è caratterizzata dalla presenza delle capre, tanto che nel quartiere c’è anche una via che le ricorda: via Monte delle Capre.

Il pascolo selvaggio delle capre nella zona di Monte Cucco, a Roma

I residenti ormai sono preoccupati da questo pascolare selvaggio degli animali, che puntualmente reca danni all’interno del quartiere. Un cittadino dice: “Sono bellissime queste capre, ma la strada non è il loro posto perché potrebbero ferirsi o arrecare dei danni”. Un altro signore dice: “Stanno distruggendo tutti i giardini, mangiando tutto ciò che trovano sulla loro strada. In più occasioni sono state anche immortalate sui tettini delle auto, impegnate a brucare le foglie degli alberi. Un comportamento che, evidentemente, non può non lasciare segni sulle vetture parcheggiate nel quartiere”.

Per l’XI Municipio di Roma Capitale, sta seguendo la faccenda l’assessore Alberto Belloni: “E’ davvero spiacevole quanto sta accadendo e sappiamo che questi avvistamenti sono sempre più frequenti. Dall’inizio della consiliatura abbiamo più volte segnalato la questione alla polizia locale, che è intervenute sanzionando il proprietario per la mancata custodia. Per ora, gli effetti di queste multe, sono stati inferiori alle aspettative”.

Ha proseguito Alberto Belloni: “Ci dispiace per il disagio che stanno arrecando ai cittadini di tutta la zona, disagio che ripeto è causato dalla mancata custodia dei capi di bestiame – ha ribadito l’Assessore municipale – auspichiamo che in futuro non si ripresentino questi episodi che, oltre al degrado, con la loro presenza creano danneggiamenti alle auto parcheggiate e pericolosità sui viali che attraversano”.