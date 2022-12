Ostia, cancellato il concerto di Capodanno: ecco cosa è successo

Ostia. Quest’anno sembrava tutto pronto per un concerto di fine anno sul pontile, ma qualcosa è andato storto ed è stato tutto cancellato a pochi giorni dal 31 dicembre. Alcuni aspetti non sono ancora ben chiari, ma l’assessora alla cultura ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Ecco cosa è successo.

Lo scambio di e-mail per organizzare il Capodanno a Ostia

Ricostruiamo la vicenda in base alle dichiarazioni rilasciate dall’assessora alla Cultura del X municipio Angela Mastrantoni a Repubblica. Tutto ha inizio il 6 dicembre, quindi già la comunicazione avviene decisamente in ritardo e a ridosso dell’evento, quando il Campidoglio invia una e-mail in cui comunica che ci sono circa 70 mila euro extra budget per poter organizzare un bel concerto sul pontile di Ostia. Oltretutto, l’e-mail è stata inviata in modo non ufficiale all’indirizzo generico dell’assessorato alla cultura del X municipio e senza inerenza ad un qualche bando ufficiale.

Le due proposte private

Data la ristrettezza del tempo disponibile, l’unica opzione per il municipio è quello di mettere i fondi nelle mani di società private e lasciare che siano loro ad occuparsi di tutto. Dopo poche ore arrivano due proposte da due appalti privati con due progetti per l’organizzazione del concerto o di Alan Sorrenti oppure di Piotta. Entrambe le e-mail sono generiche e non provengono da un indirizzo di posta certificato. L’assessora si accorge che forse qualcosa non torna.

Il concerto a Ostia viene cancellato

Marco Possanzini consigliere municipale e capogruppo di Sinistra Civica Ecologista che fa parte della maggioranza del presidente del X Mario Falconi “Siamo stati convocati dall’assessora Mastrantoni: era una situazione un po’ delicata, con il consigliere Mirella Arcamone le abbiamo detto di essere molto prudente e di bloccare tutto perché poteva trattarsi di una trappola. Soprattutto nel X Municipio fondi aggiuntivi come i 70mila devono essere inviati per tempo dal Campidoglio e non all’ultimo secondo”.