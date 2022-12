Ostia, terribile incidente sulla via del Mare: strada chiusa, due feriti

Ostia. Un incidente gravissimo, dell’ultimo minuto, sulla Via del Mare. Le condizioni delle auto coinvolte sono abbastanza eloquenti della violenza dell’impatto appena verificatosi: come si evince dalla foto in copertina, le carrozzerie delle rispettive vetture coinvolte sono ridotte in pezzi, accartocciate soprattutto nella parte frontale di entrambe.

Litoranea Ostia-Torvainica, tremendo incidente tra due auto: una si ribalta, 4 feriti

Durissimo incidente tra Ostia Antica e Dragona

Al momento, però, non sono ancora disponibili aggiornamenti precisi sulle condizioni dei passeggeri. Molto probabile la presenza di feriti, almeno due. Un cittadino in transito con la sua auto ha detto: ”Quando sono passato c’era una signora che urlava tantissimo per il dolore, e i soccorsi dovevano ancora arrivare”. Ma è probabile che, oltre alla donna, anche l’altro conducente abbia ricevuto qualche danno dall’impatto. Intanto, i soccorsi sono appena arrivati sul posto per constatare la gravità della situazione. L’impatto si è verificato nel primo pomeriggio oggi, martedì 27 dicembre 2022, a metà strada tra Dragona e Ostia Antica.

Traffico e viabilità sulla Via del Mare

L’impatto non ha mancato di generare ripercussioni anche sul traffico locale, decisamente rallentato per l’incidente. Una delle due vetture è rimasta ferma in mezzo alla carreggiata, mentre l’altra è finita fuori strada. La prima vettura, per la posizione in cui è rimasta, impedisce al traffico di proseguire per quella strada, di modo che le auto in questi minuti sono costrette a fare il giro e tornare indietro.

Incidente mortale questa mattina a Priverno

Oggi è da bollettino nero sulle strade capitoline, ma non solo. Il più violento registrato è avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 27 dicembre 2022, intorno alle ore 8:30, sulla Strada Statale 156, quella che unisce Latina a Frosinone. Uno scontro durissimo, tra due autoarticolati, frontalmente, all’altezza del chilometro 25, nel territorio comunale di Priverno. I due tir si sono letteralmente sgretolati, non lasciando scampo ai due conducenti, entrambi italiani.