Maxi incidente sulla Via del Mare, scontro tra 4 veicoli: 38enne in Ospedale, traffico bloccato

Ancora un incidente a Roma. E ancora automobilisti incolonnati, bloccati nel traffico. Questa mattina, intorno alle 7.30, sulla via del Mare, all’altezza del km 17, quattro auto si sono scontrate. Forse un tamponamento, in cui una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, dove i medici ora si stanno prendendo cura di lei.

La dinamica dell’incidente sulla via del Mare

A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, ben quattro veicoli: una Bmw, una Toyota Aygo, una Opel Corsa e una Ford Ka. Ancora non è chiaro cosa sia successo, forse un tamponamento. Quello che è certo, invece, è che una donna, una degli occupanti dei veicoli coinvolti, è rimasta ferita: si tratta di una 38enne, che è stata trasportata in codice giallo al Sant’Eugenio di Roma. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare.

Traffico in tilt

E mentre i caschi bianchi del X Gruppo Mare sono sul posto per i rilievi, il traffico, da più di un’ora, sembrerebbe essere in tilt. Più del solito, come dice chi quella strada la percorre spesso. Rallentamenti si registrano all’altezza di via del Casaletto di Giano, in direzione della Capitale. “Sapete cosa è successo?” – scrivono i pendolari, quelli fermi e bloccati nel traffico. Ora, però, l’incidente sembra in fase di risoluzione: bisognerà solo pazientare un po’, prima che la viabilità torni alla normalità.