Roma, la capra che mangia le foglie dell’albero sul tettino dell’auto: il video diventa vitale

Non solo topi, cinghiali che rovistano tra la spazzatura, gabbiani ‘minacciosi’. A Roma c’è davvero di tutto e i cittadini, purtroppo, lo sanno bene. C’è chi sdrammatizza e ride per non piangere, chi non smette di preoccuparsi, soprattutto dopo l’ultima aggressione, in ordine di tempo, avvenuta a Colle Salario: qui, qualche giorno fa, una donna che stava passeggiando con il cane, in pieno giorno, è stata aggredita dai cinghiali. Questa volta, però, protagonista una capra, che non è al pascolo nel verde delle campagne romane. No, è sul ‘tetto’ di una macchina, intenta a mangiare le foglie di un albero.

La capra sulla macchina e il video diventa virale

Sembra assurdo, eppure è successo davvero. Un’auto, una Panda blu, è parcheggiata: nulla di strano se non fosse che sopra c‘è una capra, intenta a mangiare le foglie dall’albero. Ma non solo una. Ci sono più capre: chi sul muretto, chi si accontenta delle foglie in strada. E poi c’è lei: quella sull’auto, che è diventata virale. L’episodio è avvenuto al Trullo e il video è diventato presto di tendenza sui social, tra ironia dei residenti. C’è chi, infatti, non ha perso tempo e ha associato le capre ai nuovi giardinieri.

“Certo voi non potate e allora…” tuona sui social Marco Palma, il vicepresidente del consiglio del municipio XI. Insomma, pensavamo forse di averle viste tutte. Ma ci sbagliavamo. Perché Roma non smette di sorprendere.

(Video di Federica Ieritano)