Roma, un cinghiale alla carica contro una coppia a passeggio per la città (VIDEO)

Roma. Qualche turista americano di passaggio, o tedesco, vedendoli pascolare per le zone verdi della Capitale potrebbe pensare si tratti di un’attrazione tipica della città, anche perché con il passare degli anni i cinghiali sono diventati cittadini a tutti gli effetti: rispettosi delle strisce pedonali, del traffico, noncuranti della presenza delle auto che sfrecciano per le strade. Qualche mese fa li si vedeva addirittura partorire per le strade, senza la minima preoccupazione. Anzi, erano i passanti che si preoccupavano di aver intralciato in qualche modo una nuova nascita.

Cinghiale carica una coppia a passeggio a Roma

Insomma, cittadinanza onoraria per gli ungulati. Purtroppo, però, ultimamente non sono più così tanto rispettosi. Proprio qualche giorno fa una signora è stata aggredita al collo da un esemplare, proprio mentre stava portato a passeggio il suo cagnolino. E proprio oggi, per aggiungerne un’altra, un cinghiale sta per caricare l’ennesimo passante che ha inavvertitamente incrociato il suo territorio.

Il video e la dinamica

Stando al video postato su Facebook da un utente del web, pare che l’evento sia da ricondursi alla mattinata di oggi, giovedì 13 ottobre, intorno alle 9.30. Le immagini inquadrano chiaramente l’ungulato che al passaggio dei pedoni è già pronto a caricare le sue vittime: una coppia, sotto l’ombrello, costretta ad affrettare il passo prima che il cinghiale possa raggiungerli.

Paura in strada per la coppia

L’utente Facebook che ha postato il video, poi, aggiunge: ”E dopo di questa coppia ha provato a caricare altri passanti Fortuna che non è andata oltre”. Insomma, le aree verdi che si alternano ai cementi delle strade stanno diventando l’habitat ideale per una specie pronta a prendere il sopravvento definitivo, almeno a Roma, sul genere umano.