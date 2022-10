Roma, porta a spasso il cane e viene aggredita dai cinghiali: 50enne ferita al collo (VIDEO)

Roma. Stava passeggiando tranquillamente con i suoi cani, quando all’improvviso è stata aggredita da un branco di cinghiali. E uno di loro, dopo averla buttata a terra, l’ha ferita al collo. E’ successo questo pomeriggio a Roma, in zona Colle Salario. La donna si trovava in via Fiandra quando, all’altezza del civico 65, è stata avvicinata da alcuni cinghiali.

La signora, una 50enne romana residente in zona, è stata colta di sorpresa alla vista degli animali che avanzavano nella sua direzione ed è caduta a terra per lo spavento. Uno degli ungulati, in quel momento, l’ha caricata colpendola al collo mentre la donna era ancora a terra. Al momento non è chiaro se sia stata morsa oppure ferita con una zampata, quel che è certo però è che ha riportato un grave trauma al collo. Come si vede dal video pubblicato sulla pagina “Dillo a noi Roma”, la donna è stata subito soccorsa da alcuni passanti, mentre i cagnolini scappavano spaventati.

L’intervento dei soccorsi

Dopo l’aggressione, la vittima è stata costretta alle cure dell’ospedale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. La donna è stata portata in ospedale, precisamente al Sandro Pertini in codice giallo. Mentre, invece, i cani che stava portando a spasso sono stati ripresi e affidati ai genitori della donna in attesa che la loro padrona possa riprendersi.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, ad ogni modo, i cinghiali si erano dileguati nel nulla. Nessuna traccia degli animali sul posto dove si è verificato lo spiacevole accaduto.

Foto Reporter Montesacro