Macabro ritrovamento a Roma: carcasse di cinghiali su via Trionfale

Macabro ritrovamento a Roma. Stanotte stati infatti rinvenuti da alcuni passanti le carcasse di due cinghiali ormai senza vita. Sono attualmente in corso le indagini da parte della Polizia Locale per determinare le cause dell’accaduto.

Carcasse di cinghiali su via Trionfale: il ritrovamento

Il ritrovamento è avvenuto questa notte intorno alle tre lungo via Trionfale, all’altezza del civico 8052. Qui le pattuglie della Polizia Locale del gruppo XIV Monte Mario hanno subito provveduto a circoscrivere l’area in attesa della rimozione delle carcasse degli animali.

Le indagini

Intanto gli agenti della Polizia Locale indagano. Non è infatti esclusa la possibilità che gli animali possano esser stata investiti ma tutto è ancora in fase di accertamento in quanto, come detto, le indagini sono attualmente in corso.