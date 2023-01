Roma, caprone si scaglia contro un’auto: ferita una signora

Sta sfuggendo di mano la situazione nel quadrante di Monte Cucco, a Roma. Questa mattina verso l’ora di pranzo, una delle tante capre che pascolano per le strade del quartiere e della zona del Trullo, ha deciso di caricare un’automobile lungo la carreggiata di via Newton, ovvero la strada che collega la Roma-Fiumicino con i quartieri di Portuense e Monteverde. Nell’anomalo assalto, a farsi male sono stati la macchina, fortemente danneggiata, e la proprietaria del mezzo.

Il caprone che assalta le macchine su via Newton, a Roma

Come sappiamo, la situazione delle capre nell’XI Municipio sta letteralmente sfuggendo di mare, creando una vera e propria emergenza per cittadini e politica locale. Dopo il pascolo in giro per le strade del Trullo, oggi le capre hanno messo in mostra la prima azione pericolosa verso la cittadinanza. Infatti, un gruppo di capre si era fermato a pascolare sulla trafficatissima via Newton, quando un caprone di colore nero si è staccato dal gruppo per assaltare, a colpi d’incornate, un’automobile che passava di lì.

Questa la testimonianza della proprietaria del veicolo assaltato dall’animale cornuto, che per l’episodio ha dovuto ricorrere anche alle cure ospedaliere: “Oggi verso le 12.30 abbiamo avuto un in incidente in vicolo di papa leone altezza del civico 71. C’era un gruppo di capre che invadeva la strada quando un grosso caprone nero si è scagliato contro la macchina. Un motociclista che era dietro si è salvato, io finita al pronto soccorso per trauma facciale e la nostra macchina parecchio danneggiata. Il caprone vivo e vegeto”.

Come ormai testimoniato da troppi cittadini dell’XI Municipio di Roma, questa faccenda va risolta e anche velocemente. Infatti, gli animali sono diventati pericolosi per loro stessi e la cittadinanza. Nel giro di pochi mesi, ha distrutto macchine saltandoci addosso, oppure mangiato tutte le foglie presenti nei giardini pubblici e privati. Sulla questione, il consigliere Marco Palma è intervenuto: “Ancora le ‘nostre’ capre di Arvalia. Anno nuovo, storia vecchia. Ho scritto a tutte le Istituzioni per chiedere la recinzione delle aree Ater, ma siamo alle solite. Via Isacco Newton e Via Papa Leone ancora lasciate così, con rischi per veicoli, persone ed animali. L’immobilismo e l’indifferenza delle Istituzioni resta, per me, l’aspetto più imbarazzante di questa vicenda. Quando ci sarà un fatto grave, forse si sveglieranno”.