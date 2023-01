Roma, bestiario Capitale: nutria passeggia a Piazza Cavour e attraversa sulle strisce

Roma, il bestiario Capitale si aggiorna, e nuove specie si fanno avanti per cercare di scalzare il predominio di cinghiali e gabbiani che, in generale, vanno per la maggiore, seguiti subito dopo da topi, ratti e roditori di ogni taglia e dimensione. Alle volte compare qualche capra che rumina l’erba dei marciapiedi, e fuori dal centro capitolini anche dei lama, come nell’ultimo caso che abbiamo riportato proprio nella giornata di oggi. Animali la cui presenza in città rappresenta senza dubbio un fatto eclatante ma che ormai non stupiscono più la cittadinanza, abituata da tempo immemore a tutto questo.

L’esemplare che vogliamo mostrarvi oggi è comparso in tutta la sua magnificenza sulle strade del centro, beccato in flagrante da un turista che in quel momento aveva deciso di fare due passi in una delle vie più trafficate della Capitale. E proprio come un’attrazione della città stessa, l’animale è stato ripreso, immortalato e condiviso con gli amici. A riportare il video integrale è stato il canale WelcomeToFavelas, con un reel presente e fruibile anche su Instagram. Un roditore dalla grandezza insolita che ha fatto sin da subito pensare ad un topo gigante – forse i presenti pensavano ad alterazioni mutogene al di fuori della fantasia ordinaria – ma che in realtà era una nutria, specie anche protetta tra l’altro, che si aggirava a passo svelto per le vie della centralissima Piazza Cavour. L’animale in questione, inoltre, come si evince dal filmato e dal frame in copertina, sembra essere dotato anche di un certo senso civico: infatti, attraversa sulle strisce pedonali senza particolari esitazioni.

L’altro avvistamento a Castel Sant’Angelo

Proprio mentre lo fa, si vede di fronte una coppia intenta a consumare il proprio gelato che rimane assolutamente esterrefatta dalla scena. Ricordiamo, infine, che erano passati solamente pochi giorni dall’ultimo avvistamento di una nutria in un’altra zona centralissima, ovvero nei pressi di Castel Sant’Angelo. Un altro giorno, un’altra emozione per cittadini e turisti e la cittadinanza.

(Foto da un frame del video di WelcomeToFavelas, Instagram)