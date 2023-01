Roma, i lama scappano dal circo e fuggono in strada: fuga in via di Torrevecchia (VIDEO)

Sono riusciti ad “evadere”, sperando di poter conquistare la libertà. E lo hanno fatto in coppia, magari per darsi man forte uno con l’altro. Due lama del “Roni Roller Circus”, che da qualche giorno si trova a Roma, in via di Torrevecchia, a poca distanza dall’incrocio con via di Boccea e via Cornelia, sono fuggiti in strada.

La coppia di lama, uno bianco e uno marrone scuro, è riuscita ad allontanarsi dalle gabbie e a raggiungere la sede stradale. Lì, nonostante i tentativi di inseguimento, i due quadrupedi hanno accelerato in direzione di via di Boccea, assaporando la gioia di poter correre liberi. Gioia durata poco, perché poco dopo gli animali sono stati catturati dai proprietari.

Scena ripresa e finita sui social

La scena è stata ripresa da una ragazza e inviata alla pagina “Welcome to Favelas”. Immediatamente è diventata virale. E, come previsto, sono partiti i commenti a favore dei due lama e contro i circhi. C’è poi chi ne approfitta e se la prende con il sindaco, tirando in ballo la polemica sui cinghiali. “Sempre di animali si tratta: adesso lo zoo sulle strade di Roma è completo”, scrivono.

In ogni caso, per quanto riguarda i lama, sono tutti dalla loro parte, nessuno difende il circo. “Poveri animali”, è il commento più frequente. C’è chi si augura “Speriamo siano scappati lontano”. E chi scherza: “Roma è piena di babbuini. Ma è colpa degli elettori”. Purtroppo per i lama, questa sera saranno nuovamente “al lavoro”, in attesa della prossima occasione per fuggire. Chissà se magari sarà la volta buona…

I dromedari fuggiti

Qualche settimana fa un episodio simile era accaduto dall’altra parte del mondo: a scappare erano stati i dromedari che facevano parte del presepe vivente di Brisbane, in Australia. I quadrupedi, evidentemente non contenti della rappresentazione religiosa a cui dovevano perdere parte, avevano deciso di darsi alla fuga, oltretutto contromano, correndo a tutta velocità per il centro cittadino.