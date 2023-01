Nutria a passeggio a Castel Sant’Angelo, ma la turista americana la scambia per un topo e il video diventa virale

‘O my god… a rat’. Una turista americana è rimasta sorpresa nel vedere che grandezza possano raggiungere i ratti a Roma. Si è vista passare davanti l’animale e semplicemente è rimasta esterrefatta. È successo a pochi metri da Castel Sant’Angelo, davanti a cittadini e turisti che passeggiavano per le strade della capitale. Il presunto topo ha fatto capolino tra la gente.

Il video diventa virale

Come succede ormai sempre più spesso Welcome to favelas ha immortalato la ‘passeggiata’ dell’animale per le vie del centro e lo ha postato sui social, Il video è diventato subito virale, soprattutto per quanti increduli si sono soffermati sulle dimensioni del ratto che incurante dei presenti ha proseguito per la sua strada.

Nonostante la somiglianza, però, non si trattava di un topo, ma di una nutria. Non è la prima volta che una nutria viene avvistata in giro per Roma, qualche tempo fa è stata vita nella metropolitana vicina ai tornelli della stazione della Borghesiana. I roditori sembrano aver trovato le giuste condizioni per vivere nella Capitale e non si fanno problemi ad andare in giro per le strade o vicino ai mezzi pubblici, seppure troppo spesso vengono scambiati per ratti.

Sempre più cinghiali, nutrie e ratti in giro per la città

Una cosa è certa, però, tra nutrie, cinghiali e ratti, Roma è estremamente frequentata da animali che sembrano, almeno loro, aver trovato il giusto equilibrio per riuscire a convivere con gli umani. Non sembrano, infatti, aver paura. Non scappano davanti agli uomini, anzi, in alcune occasioni si avvicinano anche…