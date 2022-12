Roma, chiudono due cinghiali nel parco giochi: avviate le procedure per abbatterli, ma gli animalisti insorgono

I cinghiali ormai ‘girano’ per Roma liberamente. Dopo essere stati avvistati nei giardini di scuole, fuori ai supermercati, tra le bancarelle dei mercatini di Natale e finanche in cammino per raggiungere il Vaticano, oggi, 24 dicembre 2022, ci sono stati vari avvistamenti: in un parco giochi a Nuovo Salario, su una strada a Monte Mario e anche in zona Trionfale.

Cinghiali nel parco

In via Comano a Nuovo Salario i cinghiali sono entrati nel parco. Alcuni residenti, vedendoli all’interno, hanno bloccato con un grande masso l’ingresso, per poi chiamare gli agenti della Polizia locale III Nomentano, i quali hanno avviato la procedura con la quale i due cinghiali verranno prima narcotizzati poi abbattuti. “Scusate, ci siamo pentiti, possiamo farli uscire?”, hanno detto alcuni dei residenti tra quelli che li avevano chiusi all’interno. La notizia, infatti, ha creato sgomento tra i cittadini che volevano evitare rischi per gli abitanti di zona, ma non volevano assolutamente che gli animali fossero uccisi.

La “fuga”

Dopo circa un’ora, però, i due mammiferi sono riusciti a spostare il masso e scappare. Proprio in quel momento sul posto era arrivato il noto animalista Enrico Rizzi, pronto a difendere i due ungulati. I cinghiali, ormai liberi, hanno iniziato a circolare sul marciapiede e Rizzi, insieme agli agenti, hanno indirizzato la fuga verso la campagna, per evitare pericoli sia per gli abitanti che per gli animali stessi.

Eppure mentre cresce la paura per la presenza dei cinghiali che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini e, non di meno di bambini e anziani. L’atteggiamento degli animali sembra molto diverso da quello che eravamo abituati a vedere. I cinghiali, secondo i cittadini oggi presenti nel parco, non solo si fanno avvicinare e rispondono al richiamo dei bambini, ma scodinzolano, quasi come fossero diventati domestici. Insomma se loro si sono abituati alla presenza dell’uomo, non sembra sia lo stesso per le persone che continuano a temere questa ‘convivenza’ forzata.

A Ottavia due cinghiali in giro per strada

Anche a Ottavia sempre nel pomeriggio di oggi, 24 dicembre, un paio di cinghiali sono stati visti aggirarsi per via Casal del Marmo, vicino alla fermata della stazione Fl3. In questo caso residenti e animalisti si sono adoperati per creare un corridoio così da spingerli nuovamente nell’area protetta della Sughereta. Ci hanno pensato i volontari della Sfattoria a ‘salvare’ i due cinghiali facendoli salire su un camion e ora tenteranno anche di evitare la soppressione dei due esemplari chiusi nel parco di via Comano.

Come se non bastasse anche in zona Trionfale, sempre oggi, sono stati avvistati altri esemplari vicino ad abitazioni. Gli avvistamenti sono all’ordine del giorno, i cinghiali sembrano essere sempre meno spaventati dalle persone e si avvicinano quasi come avessero creato un rapporto di fiducia con gli esseri umani…