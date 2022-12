Roma, anche di giorno i cinghiali camminano per le strade di Trionfale e Monte Mario

Ormai i cinghiali si sono completamente adattati nel percorrere le strade di Roma Nord. Forse non umanizzati, ma gli animali hanno imparato a convivere con i ritmi della Città Eterna. Ecco allora che le incursioni nei quartieri non diventano più solo notturne, magari con le aree abitate più tranquille e desolate in quelle ore, ma avvengono anche in pieno giorno. Nei quadranti di Trionfale e Monte Mario, sono numerosi gli avvistamenti di questi animali anche nelle ore della mattina.

Anche la mattina i cinghiali girano per Roma

Ormai da due anni, i cinghiali con i propri cuccioli avanzano per le strade della nostra città. Ad attrarli è il mangiare facile, come dimostrano i puntuali avvistamenti nei pressi di cassonetti strapieni di rifiuti. Gli animali si cibano da lì con gli scarti, risparmiandosi la “fatica” della caccia in natura per l’istinto di sopravvivenza. Seppur simpatici questi animali, la situazione del degrado capitolino ha stravolto il loro habitat naturale e soprattutto le loro abitudini.

In tal senso, rimane sempre la pericolosità di questi animali, con le mamme dei cinghialini sempre aggressive pur di difendere i propri piccoli. Poi c’è la dimensione delle persone “aggredite” davanti ai supermercati di Monte Mario. con i cinghiali che caricano i cittadini con in mano le buste della spesa. Sia chiaro, nessuno è mai finito in ospedale per ciò, ma rimane un fatto su come questo scenario stia dando sempre maggiore piede a questi animali.

La voce dei residenti

In ultimo, il rischio d’incidenti notturni con questi animali. Uscendo dalla riserva naturale di Monte Mario e dell’Insugherata, gli animali si affacciano in strada nelle ore notturne e tante volte vengono investiti, perdendo la vita e recando anche numerosi danni a quegli automobilisti che si ritrovano, spesso inconsapevolmente, protagonisti dell’incidente. Al Messaggero, un commerciante racconta: “Ormai questi animali passeggiano indisturbati tra le macchine anche di giorno. Più volte mi sono imbattuto in queste situazioni. Non mi stupisco più. Qualche sera fa ero uscito con degli amici e nel tornare verso casa ho visto intere famiglie bivaccare tra i rifiuti dei cassonetti.

Un’altra residente dice: “Ieri mattina mi sono spaventata. Ero in macchina a via Luigi Morandi quando il cane ha iniziato ad abbaiare. Poi ho visto l’animale dietro le auto parcheggiate. Amo gli animali, ma questo non dovrebbe essere il loro habitat. A pochi metri di distanza da qui ci sono bambini e anziani che frequentano la zona, potrebbe essere pericoloso”.