Anche per i cinghiali è Natale: famigliola di ungulati immortalata mentre si dirige in Vaticano

I cinghiali sembra abbiano preso ‘possesso’ di Roma. Ormai non è insolito trovarne anche per le vie del centro e, solo qualche giorno fa una famigliola di tre esemplari era diretta da via della Giuliana verso il Vaticano. Un post sui social, sul gruppo ‘Prati in azione’, immortala il momento con una fotografia che immortala gli animali che camminano tranquillamente per le strade della Capitale e si dirigono verso la Santa Sede. “A Natale siamo tutti più buoni e rispettosi delle regole. Anche i cinghiali da via della Giuliana si avviano verso il Vaticano”

I commenti dopo l’avvistamento

Sotto il post una serie di commenti che testimoniano come gli ‘incontri’ siano sempre più all’ordine del giorno. “Ieri in piazza Mazzini’ commenta una utente riferendosi all’incursione di due esemplari durante i mercatini di Natale che hanno provocato grande paura tra i presenti. Qualcuno simpaticamente commenta: “Chissà se vanno all’udienza papale” e un’altra: “Speriamo trovino la strada per il municipio”.

Roma e i romani sono ormai arrivati al punto di dover pensare di convivere con i cinghiali che aumentano di numero e sempre più spesso vengono sorpresi in giro per la città: in giardini, fuori ai supermercati, in strada, nelle piazze e ormai fin quasi in Vaticano. Il problema è serio e non solo per la convivenza che comunque mette a rischio l’incolumità dei cittadini, visto che è impossibile stabilire quale possa essere la reazione degli animali di fronte all’uomo e si sono già registrati casi di aggressioni; ma soprattutto per la peste suina che aveva indotto la Regione a studiare un piano di contenimento. Un intervento che sembra stia stentando a partire, mentre i cittadini sono sempre più costretti a fare i conti con una presenza scomoda in giro per la città.