Choc a Roma: uomo trovato morto sul marciapiede alla Magliana

È stato trovato a terra, in una pozza di sangue, sul marciapiede. E ormai senza vita. Il tragico ritrovamento ieri mattina, poco prima delle 12, in via Pescaglia a Roma: è qui che lui, un uomo di circa 50 anni (ancora non è stato identificato) era riverso a terra e il suo cuore aveva già smesso di battere. È precipitato dal palazzo? È stato un gesto volontario o è successo qualcosa? Domande alle quali bisognerà dare una risposta.

Uomo trovato morto in via Pescaglia (Roma)

L’uomo, riverso a terra sul marciapiede, non aveva con sé documenti e non è stato ancora identificato dai Carabinieri, che sono intervenuti sul posto. E hanno ascoltato i testimoni, quelli che lo hanno trovato lì e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Nessuna pista, al momento, è esclusa: dal gesto volontario all’aggressione. Quello che pare certo è che nessuno dei condomini lo aveva mai visto prima: cosa ci faceva lì l’uomo di circa 50 anni? Le indagini, ci hanno spiegato, sono in corso e ora bisognerà ricostruire quei momenti. Quelli prima del ritrovamento, ormai senza vita, dell’uomo.

La sparatoria nel tardo pomeriggio nel III Municipio

Giornata macchiata di sangue quella di ieri a Roma. Prima il tragico ritrovamento dell’uomo sull’asfalto, ormai senza vita, poi poche ore dopo la sparatoria in via Monte Taburno, nel III Municipio della Capitale. È qui che due persone, entrambe con i volti travisati, avrebbero bussato alla porta di un uomo, un 47enne. E avrebbero aperto fuoco colpendolo alle gambe. Prima di fuggire via e far perdere le proprie tracce. Dietro la gambizzazione c’è un regolamento di conti? Si tratta di una spedizione punitiva? È tutto da collegare allo spaccio di droga? Le indagini della Polizia sono in corso, mentre il 47enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato trasportato all’ospedale Umberto I.