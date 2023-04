Paura a Fiumicino, una fuga di gas terrorizza i residenti: un uomo ricoverato in codice rosso

Fiumicino. Serata di paura nel comune aeroportuale quella di ieri, precisamente ad Isola Sacra, dove ad un certo punto si è percepito un forte ed intenso odore di gas dovuto ad una perdita improvvisa. Le cause che hanno innescato la fuoriuscita del gas sono ancora tutte da accertare, ma il fatto sarebbe accaduto all’interno di uno stabile che ha terrorizzato tutti i residenti, tra l’altro mandando in ospedale un cittadino, in codice rosso, probabilmente per una grave intossicazione.

Una serata che è stata stravolta da un improvvisa fuoriuscita di gas, che ha allertato tutti i cittadini dello stabile in cui si è verificata. Il tutto è successo ieri, venerdì 31 marzo 2023, intorno alle ore 20.00. Un intenso e forte odore di gas ha investito letteralmente via Opacchiasella, la cui strada è stata interdetta al traffico per diverso tempo dolo l’avvenimento, al fine di poter permettere alle forze dell’ordine di intervenire e di mettere in sicurezza l’intera zona interessata dall’incidente.

L’intervento dei soccorsi e la paura dei residenti

La paura è stata tanta, anche perché, come riferiscono alcuni testimoni, l’odore acre ed intenso di gas era pervasivo e davvero preoccupante. Sulle cause della rapida fuoriuscita, ancora non c’è una spiegazione ufficiale. Solamente i rilievi e le ispezioni all’interno dello stabile interessato potranno dare un risposta definitiva al quesito. Ad ogni modo, il pericolo non è stato da poco. Tra l’altro, come anticipato, un individuo, a causa della pesante fuoriuscita del gas, sarebbe rimasto gravemente intossicato, e per questo è stato immediatamente richiesto l’intervento degli operatori del 118 che, dopo i primi soccorsi, hanno predisposto il tutto per il successivo trasporto in ospedale. Alla fine, dopo l’intervento dei pompieri per garantire la sicurezza della zona e scongiurare ulteriori pericoli, la strada è stata riaperta al traffico.