Incendio a Fiumicino, le fiamme divorano il deposito dei pescatori di Via delle Carpe

Fiumicino. Un incendio e un rogo che hanno preso d’assalto, la scorsa notte, il deposito delle attrezzature impiegate dai pescatori della flotta di Fiumicino. Le fiamme sono divampate proprio nell’area di Via delle Carpe, nello spazio contiguo al molo nord del porto canale. Stando a quello che viene riferito dai pescatori, nell’incendio sarebbero andati distrutti diversi tipi di attrezzatura, come ad esempio le reti – almeno nove in totale – e gli esterni di alcuni container.

Incendio: in fiamme il deposito dei pescatori della flotta di Fiumicino

Tuttavia, la fortuna voluto che l’incendio non riuscisse a penetrare gli spazi interni dei locali, evitando di conseguenza ulteriori seri danni alla zona e alla categoria. Tra i primi ad accorrere sul posto, sono stati proprio loro, i pescatori, i quali si sono affrettati a giungere dopo la segnalazione arrivata intorno alle 2,40. Contestualmente, anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti per sedare le fiamme e circoscrivere in questo modo l’incendio. Subito dopo aver messo l’area in sicurezza, sono stati effettuati anche tutti i rilievi del caso, per poter ricostruire la dinamica e soprattutto le cause che hanno innescato le fiamme. Come hanno riferito gli esponenti e portavoce dell’associazione di categoria, si è trattato di un danno non da poco: ”per diverse migliaia di euro”.

Solidarietà dal Comune di Fiumicino: ”Gesto ignobile e sconsiderato”

Parole di forte solidarietà arrivano anche dall’amministrazione del Comune di Fiumicino: “In un momento difficile come quello che i nostri pescatori stanno attraversando, dare fuoco alle loro reti e rischiare di distruggere perfino i container che usano come deposito è un gesto ignobile e sconsiderato. Si fa sempre più pressante l’avvio dei lavori della darsena pescherecci che contribuirà anche ad una maggiore sicurezza per gli operatori”, dichiara il vicesindaco Ezio di Genesio Pagliuca. E ancora: “La pesca è uno dei fiori all’occhiello della nostra città e un attacco ai pescatori è un attacco a tutta la comunità e al tessuto produttivo di Fiumicino. Esprimiamo la nostra vicinanza agli operatori della pesca colpito da questo gesto delinquenziale”, ha voluto aggiungere l’assessora alle attività produttive Erica Antonelli.