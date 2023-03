Fiumicino, 35 collegamenti aerei in più e 10 nuove destinazioni: le novità in vista dell’estate

Una stagione estiva ricca di novità quella che si appresta a partire. Il riferimento è in particolare al settore aereo, dove saranno oltre 35 i nuovi collegamenti di cui più di 10 verso nuove destinazioni mai servite fino a questo momento e con la presenza di voli diretti inesistenti anche nel periodo Pre-Covid. In modo graduale la programmazione si avvicinerà ai livelli pre pandemia, con più di 100 compagnie aeree che serviranno oltre 200 destinazioni verso più di 70 paesi.

I nuovi collegamenti aerei e le novità della stagione estiva

Nella prossima estate uno dei protagonisti per gli aeroporti romani sarà senza dubbio il mercato nordamericano. Basti pensare che nei mesi più ‘caldi’ si arriverà anche a 34 partenze al giorno, di cui 11 per New York. Tra le maggiori novità anche i nuovi collegamenti per San Francisco, destinazione lanciata in estate da Ita Airways e United Airlines, nonché voli per Messico City grazie al debutto nello scalo capitolino di Aeromexico. Un altro protagonista della prossima estate sarà poi il mercato asiatico. Oltre ai voli per Tokyo e Delhi riprenderanno anche quelli per Pechino e Shanghai. Saranno circa 3 i voli da Fiumicino per la Repubblica Popolare Cinese ai quali si aggiungerà anche il ripristino del collegamento diretto per Tapei effettuato tre volte a settimana.

Le parole dell’amministratore delegato di Aeroporti di Roma

‘L’evoluzione del traffico sull’anno in corso rilascia un outlook molto positivo, seppur con fattori di rischio correlati all’attuale contesto economico e geopolitico 2023. Ma ci sono le condizioni affinché il traffico di Fiumicino possa tornare molto vicino ai livelli pre pandemia nel corso della prossima stagione estiva. Il 2023 potrà essere davvero l’anno della definitiva ripresa del traffico con la certezza per i due scali della Capitale di continuare a giocare un ruolo cruciale nello sviluppo della filiera economica legata al turismo ed ai trasporti. Il dinamismo del mercato americano, la graduale apertura dei collegamenti verso l’Asia e il ripristino della connettività anche verso aree strategiche quali il Sud America e il Medio Oriente, confermano una tendenza di progressiva crescita che rafforza il ruolo di Roma quale gateway strategico per il Paese. In questo quadro proseguiremo il piano di investimenti grazie alle nostre direttrici strategiche, sostenibilità ed innovazione, con l’obiettivo di prepararci per i prossimi appuntamenti internazionali che attendono la città di Roma e il Paese’. Queste le parole dell’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone.