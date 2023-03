Auto contromano sulla Roma Fiumicino: il video choc diventa virale [GUARDA]

Si è visto arrivare un’auto contromano ed ha fatto appena in tempo a cambiare corsia prima dell’impatto. Ma il tutto è stato ripreso dalla telecamera montata a bordo della vettura dell’automobilista il cui filmato è stato poi postato sui social diventando virale. Stando alla data e all’orario riportati nel video i fatti risalgono a tre giorni fa sulla Roma Fiumicino quando erano da poco passate le ore 22.00.

Il video dell’auto contromano sull’autostrada Roma Fiumicino

La sequenza è da brividi. Nelle immagini, pubblicate dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, si vede l’auto sorpassare una vettura quando improvvisamente, in lontananza, ecco spuntare due fari. A quel punto, dopo pochi secondi, la macchina in direzione contraria arriva davanti all’automobilista che si affretta a rientrare sulla corsia di destra per evitare lo scontro frontale. Fortunatamente l’incidente – che avrebbe potuto avere gravi conseguenze – è stato evitato anche grazie alla prontezza del conducente, veloce a “spostarsi” di lato per evitare lo schianto. Ma lo choc per l’accaduto chiaramente resta.

Il precedente sempre sull’A91

Nemmeno un mese fa, sempre sulla medesima strada, si era registrato peraltro un episodio analogo. A riprendere la terribile scena era stata un’altra dash cam: all’interno della macchina un ragazzo che stava percorrendo la Roma Fiumicino in direzione Roma Eur/Ostiense quando, improvvisamente, erano spuntati anche in quel caso dei fari nella direzione opposta. Un’altra macchina, contromano, stava arrivando e pure a folle velocità. Il conducente dell’auto, quello che percorreva la strada nel senso di marcia corretto, aveva avuto la prontezza di sterzare, di evitare quel veicolo. Anche perché fortunatamente sull’altra corsia non c’era nessuno, altrimenti avrebbe potuto provocare un incidente. Tre giorni fa però la scena si è ripetuta: che succede dunque sulla Roma Fiumicino?

