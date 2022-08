Ubriaco guida contromano e si schianta frontalmente contro un’auto: 3 feriti

Bracciano. La guida è una cosa seria. Che sia l’alcool, il telefono o qualsiasi altro ”distrattore”, non possiamo permetterci di abbassare la soglia dell’attenzione. Oltre alla nostra, c’è in gioco anche l’incolumità delle altre persone. Ogni anno nel nostro Paese le morti in strada sono sempre altissime e gli incidenti all’ordine del giorno. L’ultimo è avvenuto negli scorsi giorni nei pressi di Bracciano.

Sfiorata la tragedia a Bracciano

Un incidente che ha sfiorato la tragedia e che ha visto coinvolte due auto, nei pressi di una curva. Il conducente di un’auto era in stato di ebbrezza evidente, motivo per il quale prima ha iniziato a guidare contromano, poi ha provocato l’incidente con un’altra vettura, a bordo della quale c’erano ben 4 persone, 3 delle quali sono rimaste ferite a seguito dello scontro.

La dinamica dell’incidente

Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Il conducente di un’auto stava percorrendo la strada in corrispondenza di Via Settevene Palo, località Cupinoro, quella che nel linguaggio comune viene definita la Cerveterana. Come anticipato, il conducente era probabilmente reduce da una serata di baldoria, perché si è ritrovato in stato di ebbrezza alla guida del suo veicolo. Tanto da imboccare la via nel senso contrario di marcia e mettere la repentaglio l’incolumità di un’altra auto, una Golf che stava procedendo dal senso opposto. A bordo dell’auto, ben quattro persone.

Lo scontro, dopo l’invasione di carreggiata

Il conducente dell’altra auto, quando ha notato una vetture venirgli incontro a velocità sostenuta, ha cercato di evitarla, buttandosi sull’altra carreggiata e riuscendo ad evitare così un frontale certo. Nonostante i riflessi ed il sangue freddo, c’è stata comunque la collisione: 3 dei 4 passeggeri della Golf sono rimasti feriti nell’impatto.

Il fermo e il ritiro della patente

Sul posto gli operatori del 118 sono immediatamente intervenuti per prestare soccorso. Nel frattempo, i Carabinieri hanno fermato il veicolo incriminato e, assicuratisi della guida in stato di ebbrezza, hanno proceduto anche con il fermo amministrativo ed il ritiro della patente.