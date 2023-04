Devastante incendio nella Team Coop di Guidonia: capannone distrutto (FOTO)

Terribile incendio ieri sera, poco dopo le 23, a Guidonia, in un capannone di circa 300 mq della ditta Team Coop, quella che si occupa di trasporti e logistica in via Alessandro Caselli, all’altezza del civico 9. Sul posto, per domare le fiamme e il maxi rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco con ben cinque squadre, tre autobotti, due scale e il TA/6.

Spaventoso incendio in un capannone, densa colonna di fumo nero: paura per le abitazioni (FOTO)

Incendio nella ditta Team Coop di Guidonia ieri sera

Erano le 23.10 di ieri sera, mercoledì 5 aprile, quando improvvisamente e per cause ancora tutte da accertare è divampato il devastante incendio all’interno di un capannone. Le fiamme, che hanno avvolto e interessato alcune autovetture e materiale di vario genere, hanno causato ingenti danni materiali, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e non ci sono feriti.

Operazione di bonifica ancora in corso

Nonostante siano passate delle ore dall’incendio, al momento in cui scriviamo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’intera area sono ancora in corso. Sul posto il funzionario e capoturno dei vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118.