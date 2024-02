Anzio. Ladro accoltellato e massacrato di botte dopo il furto: due ragazzi fermati per tentato omicidio

Aggredirono e ridussero in fin di vita un ladro, identificati dalla Polizia. La Polizia ferma gli autori del brutale pestaggio – dove la vittima venne anche accoltellata – avvenuto nel dicembre scorso sul litorale romano, nel Comune di Anzio. La vicenda.

Giustizia fai-da-te, ci sarebbe stato questo dietro l’aggressione consumatasi ad inizio dicembre ad Anzio, sul litorale, in provincia di Roma. Due le persone fermate dalla Polizia, peraltro molto giovani: si tratta di un maggiorenne e di un minore. Entrambi sono ora accusati di tentato omicidio e lesioni aggravate: il primo è stato arrestato (e messo ai domiciliari), per il secondo è scattato invece il collocamento in comunità.

Tentato omicidio ad Anzio: ladro aggredito in Viale Marconi

Del fatto ce ne eravamo occupati in questo articolo. L’uomo, 40 anni, straniero, era stato affrontato dopo che con tutta probabilità aveva commesso un furto all’interno di un bar situato in Viale Marconi. Uscendo però dal locale si sarebbe trovato di fronte due individui, ovvero i due ragazzi fermati in queste ore dai poliziotti. E a quel punto sarebbe scattato il pestaggio.

Calci e pugni, e in più diverse coltellate, il tutto con una ferocia inaudita. Dopodiché la vittima era stata lasciata riversa a terra, in stato di incoscienza, dove poi era stata soccorsa da personale del 118 per essere infine trasportata presso l’ospedale di Anzio dove era giunta in gravissime condizioni. Praticamente un filo sottilissimo a separarlo dalla vita alla morte.

Il trasferimento e l’intervento chirurgico

Non a caso i sanitari nel nosocomio del litorale, constatate le gravi lesioni alla testa e che l’uomo versava in pericolo di vita, avevano deciso di trasferirlo presso l’ospedale San Camillo Forlanini dove era stato poi sottoposto a un intervento chirurgico.

Il fermo dei due sospettati: l’accusa è di tentato omicidio

Parallelamente sono andate avanti nel frattempo le indagini. L’aggressione risale al 10 dicembre scorso: ebbene, a seguito degli accertamenti condotti dagli agenti, e grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di alcuni locali commerciali nelle vicinanze, i poliziotti hanno posto in essere una complessa e articolata attività di indagine che ha consentito di identificare i due soggetti. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, hanno consentito infatti di ricostruire l’accaduto raccogliendo validi elementi indiziari a carico dei due indagati.

A seguito di tali risultanze, il G.I.P. del Tribunale di Velletri ha accolto la richiesta della Procura emettendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti dell’indagato 18enne, il quale è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Anzio. Analogamente, il G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ha emesso a sua volta un provvedimento cautelare nei confronti dell’indagato 17enne che è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in Comunità.