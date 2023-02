Anzio, litiga con il vicino, poi si scaglia contro i Carabinieri: ‘Vi ammazzo’

Sembrava una lite tra vicini di quelle che capitano spesso per via di un pianerottolo poco pulito, di voci alte e rumori nel cuore della notte. Sembrava, ma in realtà di normale non c’era molto e quando i Carabinieri di Anzio sono intervenuti in quell’appartamento, in zona Anzio Colonia, se ne sono accorti. Qui, la scorsa notte, era stata segnalata al numero di emergenza 112 una lite tra vicini di casa. I toni che si alzano, le ragioni di uno che sovrastano l’altro. Ma anche la violenza e le minacce di morte.

Violenta lite tra vicini ad Anzio

Una volta sul posto per i militari la situazione sembrava molto calma, ma nell’abitazione hanno trovato un uomo, un 38enne, in stato di agitazione. Che anziché fermarsi ha pensato bene di inveire ancora contro il vicino. La sua “colpa”? Aver chiamato il 112 e aver chiesto aiuto. I militari hanno provato a calmarlo, ma lui, senza motivo, ha cominciato a offenderli e a minacciarli di morte. Atteggiamento che ha portato avanti anche quando è stato accompagnato, con non poca difficoltà e con l’ausilio di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, in caserma: qui ha cercato di impedire in tutti i modi possibili le operazioni di fotosegnalamento. Non voleva essere identificato.

L’arresto dell’uomo

L’uomo, un 38enne di origine sudamericane, è stato arrestato e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. È stato trattenuto nelle camere di sicurezza, poi alla fine del giudizio direttissimo il suo arresto è stato convalidato. Il 38enne aveva alle spalle altri precedenti specifici ed è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione in caserma. Una lita tra vicini, che sembrava essere come tante, degenerata in violenza. Tra insulti e minacce di morte. Rivolte al ‘rivale’ e ai Carabinieri di Anzio intervenuti per sedare gli animi.