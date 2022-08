Roma, il vicino di casa muore: ‘Condoglianze, possiamo aiutarvi?’. Poi gli occupano casa

Si sono mostrati subito gentili, affabili, premurosi, i vicini di casa ‘perfetti’. O meglio, così sembravano agli occhi della sorella del signor Antonio, un uomo che ad agosto del 2020 è morto e ha lasciato la sua abitazione di edilizia popolare in via Luigi Lablache, in zona Serpentara, vuota. Vuota, ma non del tutto perché dopo quei convenevoli iniziali e quelle condoglianze che sembravano sincere, i due vicini di casa hanno messo in pratica il loro piano. E hanno occupato l’abitazione dell’uomo.

Lui muore e i vicini gli occupano casa

I coniugi, i vicini di casa del defunto, hanno puntato tutto sulla fiducia. Si sono presentati a casa dell’uomo, proprio mentre la sorella stava cercando di portare via alcuni oggetti e fare ordine, e si sono offerti ‘volontari’. Avrebbero controllato l’abitazione, l’avrebbero ‘protetta’ da eventuali ladri e sciacalli. Avrebbero, cioè, vigilato. Ma già sapevano, forse, che sarebbero stati proprio loro ad introdursi abusivamente nell’abitazione. E a occuparla. Come hanno fatto, realmente. I vicini, infatti, si sono fatti dare le chiavi, poi hanno varcato la soglia e hanno cambiato la serratura.

Coppia rischia il processo

I fatti, come spiega il Messaggero, risalgono al periodo che va tra l’agosto e il dicembre del 2020. Ma ora la coppia di vicini, nonostante sia passato del tempo, rischia di finire sotto processo con l‘accusa di invasione di edifici. Loro che hanno varcato la soglia, hanno cambiato la serratura e si sono rifiutati di restituire alla famiglia del defunto tutti i suoi effetti personali, dai vestiti ai mobili. Come se fosse tutto così normale e legittimo. Ora sarà il gip a decidere se rinviare a giudizio o meno i due imputati, che si sono presentati come i vicini di casa ‘modello’. E che, invece, avevano in mente un piano ben studiato e architettato.