Anzio Nettuno: “Ci dicono come votare ma non come difenderci dalla criminalità organizzata”

Ha preso il via la campagna elettorale anche ad Anzio e Nettuno non senza polemiche.

“Qua – Scrive Rete NoBavaglio, coordinamento antimafia di Anzio e Nettuno in una nota – la campagna elettorale è iniziata con la dichiarazione di un senatore della Repubblica venuto a spiegare ai cittadini come si barra il simbolo di un candidato per votare”.

Rete No bavaglio mette in evidenza tutte le criticità delle due città

In maniera sarcastica il coordinamento antimafia locale sottolinea che “Ha dimenticato di dire come si tutelano i territori dalla criminalità organizzata ormai fuori controllo sul Litorale. Il senatore Maurizio Gasparri nel suo intervento in un bar ad Anzio insieme al consigliere regionale Fabio Capolei – ha sottolineato ulteriormente NoBavaglio – forse ignora o finge di ignorare quanto la criminalità presente in questi territori ha determinato la crisi economica e la sofferenza delle famiglie che ci abitano. La politica doveva ergere dei muri contro la mafia invece ha lasciato delle porte aperte”.

Il coordinamento antimafia ricorda l’inchiesta Tritone

“I clan – ha evidenziato il coordinamento antimafia – sono la palla al piede per lo sviluppo di queste due città. Gasparri non ha fatto neanche alcun accenno all’inchiesta Tritone dove sono state arrestate 65 persone per ‘Ndrangheta, ne alcun riferimento alle commissioni d’inchiesta che hanno lavorato nei due comuni per stabilire se ci siano infiltrazioni mafiose e di cui i cittadini attendono l’esito.

Non è stato nemmeno detto nulla del ragazzo di Anzio ucciso a coltellate fuori un pub, né dell’impiego straordinario delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio droga e la movida violenta”.

La criminalità organizzata sul territorio

Il Coordinamento antimafia Anzio e Nettuno ha proseguito sottolineando: “Le nostre città sono delle sorvegliate speciali ed ogni giorno ci sono sequestri di armi e droga e la gente ha paura ad uscire di casa ma il senatore ha dichiarato che tutelerà questi territori ‘che sono stati anche aggrediti in maniera eccessiva e spropositata dalla cronaca’.

No, senatore i territori sono stati aggrediti dalla criminalità organizzata e la stampa da mesi continua ad informare correttamente l’opinione pubblica perché – ha concluso rete NoBavaglio – ‘Il silenzio è mafia’ e non si può accusare l’informazione dei mali provocati da criminalità e malapolitica”.