Anzio. “Non gettare i rifiuti in spiaggia, domani troverai pulito”: l’invito ‘gentile’ diventa un’idea

“Non gettare mozziconi o rifiuti per terra. Gettali nella raccolta indifferenziata o portali con te. Domani tornerai qui e trovarsi pulito così come lo hai lasciato. Non abbandonare rifiuti fa bene agli occhi e ad Anzio“.

Un cartello “gentile”, che non rimprovera ma invita. Invita alla civiltà e all’educazione. Con tanto di foto, che mostra invece come diventerebbe la spiaggia se, al contrario, si lasciassero i resti di sigarette o immondizia varia.

Leggi anche: Anzio, arriva un nuovo Comandante dei Carabinieri: Giulio Pisani lascia il posto ad Alessandro De Palma

Invito a sensibilizzare il Comune e i cittadini

L’avviso è apparso ad Anzio, prima della discesa alla spiaggia, a poca distanza dal Lido Garda.

“Il Comune potrebbe prendere questo cartello come esempio, posizionandone di uguali o simili su tutto il territorio”, lancia l’idea Ettore, autore dello scatto fotografico. “Si tratta sicuramente di una bella iniziativa di un privato, che invoglia a lasciar pulito, visto che viene espresso con le parole giuste. E, così come sta funzionando su questo tratto di spiaggia, potrebbe funzionare anche altrove”.

Detto con la gentilezza, anche ciò che è contenuto in un cartello può essere più efficace.