Anzio, paura in un bar del centro: litigano per futili motivi e gli spara

Attimi di tensione e paura questa notte in un bar di Anzio, quando a seguito di una lite è stato esploso un colpo d’arma da fuoco. Alla base dell’accaduto un diverbio tra due persone scatenato per futili motivi. Sul caso stanno attualmente indagando i Carabinieri della compagnia di Anzio.

Leggi anche: Spari in strada a Roma: ferito un uomo davanti alla discoteca

Lite in un bar finisce a colpi di pistola: i fatti

I fatti sono avvenuti questa notte intorno alle 5 in Piazza Garibaldi, in pieno centro città. Come anticipato, il diverbio ha coinvolto due persone che stavano animatamente discutendo ai tavolini esterni di un bar. Ma di lì a poco la situazione è letteralmente degenerata, infatti uno di loro ha estratto una pistola ed ha sparato al litigante, colpendolo alla coscia destra ma fortunatamente in modo non grave.

Le indagini dei militari

Dopo l’accaduto, la vittima ha fatto rientro a casa ed in un secondo momento si è recata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Proprio in questo frangente sono state avvisate le forze dell’ordine che stanno attualmente cercando di far chiarezza sulla vicenda nonché risalire al responsabile dell’accaduto. Rispetto a quest’ultimo, la vittima ha poi riferito di non conoscerlo.