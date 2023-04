Anzio, spacca il lunotto di un’auto e si infila nell’auto per rubare, ma dietro ci sono i carabinieri: arrestato

Stava frugando nell’auto alla ricerca di qualcosa da rubare, senza accorgersi che – a pochi passi – c’era una pattuglia dei Carabinieri, che lo stava osservando. Ad accorgersi del colpo in atto, avvenuto a Lavinio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio, che hanno arrestato l’uomo, un 44enne originario dell’Est Europa, gravemente indiziato di furto aggravato.

Il “topo” d’auto in azione

I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, mentre passavano nel parcheggio della stazione ferroviaria di Lavinio Lido, zona particolarmente attenzionata proprio per prevenire qualsiasi tipologia di reato, hanno notato dei frammenti di vetro sull’asfalto nei pressi di un’auto parcheggiata. Guardando attentamente, i carabinieri hanno visto anche un uomo che rovistava all’interno della vettura. Avvicinandosi all’auto, i miliari si sono accorti che il lunotto posteriore era stato spaccato. I carabinieri hanno quindi bloccato in flagrante il malvivente. Il 44enne è stato arrestato, dopo aver contattato la proprietaria dell’auto che ha sporto querela per il danno appena subito.

L’arrestato, al termine del fotosegnalamento, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Anzio, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria. Al termine del rito di convalida, l’arresto è stato convalidato e l’uomo ha patteggiato una condanna di dieci mesi di reclusione, con pena sospesa. Il 44enne è potuto così tornare a casa.