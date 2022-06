AnzioPrimaEstate: arriva la quarta edizione di Anzio in Fiore

Da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno, nell’ambito del programma di AnzioPrimaEstate2022, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo della Giunta De Angelis, Valentina Salsedo, in Piazza Pia ed in Piazza Garibaldi, al centro cittadino, la quarta edizione di “Anzio in fiore“, la mostra mercato del giardinaggio, con artigianato, dimostrazioni e laboratori per le famiglie ed i bambini.

AnzioPrimaEstate: gli eventi continuano

Gli eventi di AnzioPrimaEstate 2022 proseguiranno il 16, 17, 18 e 19 giugno con il festival dello street food e si concluderanno, venerdì 1 e sabato 2 luglio, con l’atteso evento “Un mare di vino”.

AnzioPrimaEstate, prevede una serie di eventi, che hanno avuto inizio domenica 1 maggio, a partecipazione libera per tutti i cittadini, grandi e piccoli.

La rassegna di eventi è promossa dall’Amministrazione De Angelis e pianificata dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo.