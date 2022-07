Blitz all’alba ad Anzio nelle palazzine di Corso Italia: operazione in corso (FOTO)

È ancora in corso il blitz scattato all’alba questa mattina ad Anzio. Qui, in Corso Italia, circa 100 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri, su delega della Procura di Velletri, stanno svolgendo una serie di controlli negli alloggi di proprietà del Comune di Roma.

Controlli negli appartamenti di Corso Italia

L’operazione, scattata all’alba di questa mattina, servirà per verificare la titolarità delle persone all’interno di ben 30 appartamenti di edilizia residenziale pubblica in Corso Italia al civico 36, ad Anzio. Poi, verrà data esecuzione a un Decreto di Ispezione, che è stato disposto al Sostituto Procuratore, il dott. Cassiani. Il ‘blitz’ è ancora in corso, così come tutti gli accertamenti.

Dalle prime informazioni, gli inquilini ‘abusivi’ sono stati sgomberati e sono stati perquisiti. Ma al momento, ancora non ci sono tutti i dettagli, che presto verranno divulgati.

Articolo in aggiornamento